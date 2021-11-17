Москва, , 17:00 — REGNUM Вложение российских денег в государственные ценные бумаги Америки чревато их заморозкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя очередное сокращение российских вложений в ценные бумаги США.

Доллары Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Для российских инвестиций в эти инструменты остается актуальным риск замораживания зарубежных государственных активов. В то же время в сравнении с общим объемом международных резервов Банка России (более 620 млрд долларов) указанные вложения (3,92 млрд долларов) составляют около 1%, и даже негативное развитие событий не скажется серьезно на состоянии российской экономики. Да и в основном вложения в американский госдолг представлены высоколиквидными инвестициями краткосрочного характера», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что в настоящее время реальная доходность таких инструментов отрицательна.

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