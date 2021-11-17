Москва, 17 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на ускорение приватизации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Правительство РФ получает возможность принимать решения об отчуждении (за исключением внесения в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ) определенной категории объектов собственности без их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период.

К этой категории относится движимое (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ) и недвижимое имущество, балансовая и кадастровая — а при отсутствии последней только балансовая — стоимость которого не превышает 100 млн. рублей.

Как правило, отмечают в правительстве, к указанной категории относится не востребованное для целей удовлетворения государственных нужд, нерентабельное (с точки зрения генерации доходов в бюджет), низколиквидное, имеющее низкую инвестиционную привлекательность малоценное имущество. Порядок формирования и утверждения перечня объектов федерального имущества, подлежащего приватизации без включения в прогнозный план (программу) приватизации, а также внесения в него изменений будет устанавливаться правительством.

Также законопроектом в отношении упомянутой категории федерального имущества планируется разрешить заключать договоры купли-продажи с единственным участником аукциона или продажи посредством публичного предложения. В этом случае ценой продажи будет признаваться начальная цена, или цена предложения, сложившаяся на соответствующем «шаге понижения».

Изменения направлены на сокращение сроков продажи, снижения затрат на повторную оценку, содержание и сохранность приватизируемого имущества.

Для исключения рисков отчуждения объектов приватизации по частям, стоимость которых номинально будет соответствовать установленному законопроектом критерию, в отношении объектов имущества, включаемых в перечень, законопроектом предусмотрено установление принципа их целостности и единства, не допускающего разделение (дробление) объектов на части.