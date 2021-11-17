Путин заявил, что тестировать на COVID-19 нужно быстрее
Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Сроки получения результатов тестирования на COVID-19 нужно сократить, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.
Kremlin.ru
Владимир Путин
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Комментируя доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, президент сказал:
«Скорости тестирования нужно увеличивать».