Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Сроки получения результатов тестирования на COVID-19 нужно сократить, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Комментируя доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, президент сказал:

«Скорости тестирования нужно увеличивать».