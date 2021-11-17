Песков рассказал, как изменился прогноз по длительности пандемии
Москва, 17 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В российском руководстве не рассчитывают, что пандемия скоро закончится, сообщил 17 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год».
По его словам, в итоге пришло понимание ошибочности этих расчётов. «У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — добавил чиновник.