Москва, 17 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В российском руководстве не рассчитывают, что пандемия скоро закончится, сообщил 17 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков «Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год».

По его словам, в итоге пришло понимание ошибочности этих расчётов. «У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — добавил чиновник.