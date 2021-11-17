Йошкар-Ола, 17 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Минздраву Марий Эл выделено ещё 16,5 млн рублей на мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Kamgov.ru Лабораторные исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Средства пойдут на закупку ИХА-тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на закупку расходных материалов для проведения исследований методом ПЦР.

Отмечается, что средства выделены по распоряжению главы региона Александра Евстифеева в целях исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении охвата тестированием населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова отмечала, что в Марий Эл ежедневно проводится около 1,4 тыс. тестов на коронавирус в сутки, показатель составляет 208 на 100 тыс. населения. В начале ноября 5 млн рублей были выделены минздраву республики на закупку экспресс-тестов на SARS-CoV-2.

Читайте также: В Марий Эл выделили ещё 5 млн рублей на экспресс-тесты на SARS-CoV-2