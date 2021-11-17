Мурманск, 17 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки выявлено 269 новых случаев заболевания COVID-19, 82 из них — в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Nilses Коронавирус

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По данным штаба, случаи заболевания также зафиксированы в Кандалакшском районе, Североморске, Оленегорске и других муниципалитетов. Всего на лечении находятся 17 158 северян.

За сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2460 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 36 626 человек.