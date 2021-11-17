Москва, 17 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Законность штрафов на общую сумму в пять млн рублей, назначенных компании Twitter мировым судьей в сентябре за два отказа удалить по требованию Роскомнадзора запрещенный в России контент, подтвердил Таганский суд Москвы. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе суда.

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«Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 26.09.2021 года, которыми Twitter Inc. признан виновным в совершении административных правонарушений, и которыми на компанию наложены административные штрафы в размере 4 и 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, 1 ноября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в текущем году были оштрафованы за то, что не удалили запрещенную информацию, на общую сумму 187 млн рублей.