Москва, 17 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В России в 2021 году ипотечное кредитование может вырасти на 25−27%, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ Александр Данилов.

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«Что касается ипотеки, здесь рост очень существенный. Сейчас есть некоторое небольшое замедление, но не очень серьезное, которого опасались в связи с изменением льготной программы, суперспада нет. По году, наверное, выйдем на цифру 25−27%», — сказал он на форуме «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков».

Регулятор ожидает роста ипотечного портфеля банков РФ в 2021 году на 23−27%, корпоративного портфеля — на 8−12%. Таким образом, добавил он, темпы роста обоих показателей будут ближе к верхней границе прогноза.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее ставки по ипотечным кредитам на новостройки на 0,4 п. п. — до 8,8% и на вторичное жилье — на 0,6 п. п. — до 9,1% повысил Сбербанк. При этом ставка по ипотеке на готовое жилье возросла с 8,1% до 8,7% годовых, а стоимость рефинансирования ипотечного кредита выросла с 8,2% до 8,6%.