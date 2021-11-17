Москва, , 15:14 — REGNUM Единственными, кто действительно готов к выполнению минских соглашений, оказались Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), а также Россия в качестве участника, а нормандском формате и переговоров в рамках Контактной группы. Об этом 17 ноября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Единственные, кто готов действительно выполнять то, что было записано в этих документах и что было одобрено Совбезом ООН, — это провозглашенные республики Донбасса, Луганская и Донецкая народные республики, и РФ как участник нормандского формата и участник переговоров в рамках Контактной группы, где напрямую все вопросы должны решаться между Киевом, Донецком и Луганском», — сказал он.

Также глава МИД России добавил, что все, поднимающие тему урегулирования на Украине, подчеркивают, что у минских соглашений нет альтернативы.

Кроме того, Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов спровоцировать какие-либо инциденты в Донбассе, чтобы получить после этого помощь со стороны стран Запада.

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдавия намерена сохранять баланс по взаимодействию со структурами ЕАЭС и ЕС.