Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Генетические исследования могут помочь преодолеть риски, связанные с изменением климата. Об этом 17 ноября заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Nrcki.ru НИЦ «Курчатовский институт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание по развитию генетических технологий — трансляция»

«Районирование очень важно сегодня в условиях изменения климата, потому что мы с вами должны понимать, предсказывать возможные климатические изменения, а это значит изменения и сельскохозяйственных вредителей и болезней, которые будут по мере потепления перемещаться из тёплых мест в более холодные, там, где они непривычны», — заявил Ковальчук.

«Мы должны на опережение подготавливать сорта, которые будут адаптированы к изменившимся климатическим условиям и новым вредителям. Что касается медицины, этим мы тоже занимаемся», — указал он.