Симферополь, 17 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Главой Симферопольского района Республики Крым избран Денис Кратюк, его кандидатуру поддержали депутаты районного совета на заседании 17 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

За его кандидатуру депутаты райсовета проголосовали единогласно, сообщает Крыминформ.

Денис Кратюк с февраля 2020 года по октябрь 2021 года занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Крыма, затем был назначен и.о. главы администрации Симферопольского района.

Прежний глава администрации района Дионис Алексанов занимал пост с ноября 2019 года, он был отправлен в отставку 15 октября.