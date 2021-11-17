Одинцово, Московская область, 17 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 17 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 158 человек. Следом за Одинцово идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 114 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 112 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1691 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 17 ноября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.