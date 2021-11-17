Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В России нужно нарастить собственное производство оборудования для генетических исследований. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Ещё одна важная тема — оборудование для генетических исследований. Потребность в нём со стороны науки, медицинских организаций, диагностических лабораторий постоянно растёт. И в этой связи считаю необходимым оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественных приборов и расходных материалов для генетики», — заявил Путин.

«Жду конкретных предложений на этот счёт», — указал он.