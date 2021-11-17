Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В России необходимо укрепить связи между компаниями реального сектора экономики и научными институтами, специализирующихся на генетике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Следует существенно укрепить партнёрство компаний реального сектора экономики и центров геномных исследования мирового уровня. Вместе с научными институтами, вузами по всей стране они ведут исследования в интересах медицины и сельского хозяйства», — заявил Путин.