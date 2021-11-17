Таллин, 17 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Диалог с официальной Москвой лучше, чем игнорирование друг друга, особенно если речь идет о важных для обеих сторон вопросах. Об этом президент Эстонии Алар Карис сообщил в интервью порталуru.delfi.lt.

ИА REGNUM Эстония

«Есть что-то, о чем можно говорить. Даже в военное время противники консультируются друг с другом. Есть политические консультации на более низком уровне, например, недавно наш министр иностранных дел по телефону говорила с главой МИД России Сергеем Лавровым, такое происходит», — заявил он.

Он добавил, что этоне только политические темы, нотемы из сферы охраны природы, культуры: «Надо поддерживать контакты и диверсифицировать подход к общению с Россией. Есть, к примеру, финский способ, но есть и другие. Поэтому, я думаю, чем больше таких контактов, тем лучше».

Комментируя состоявшуюся в 2019 году встречу своей предшественницы Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным, Карис признал, что поездка в Москву не была согласована с коллегами по Прибалтике и вызвала критику в собственной стране: «Мнения по этому вопросу разделились и в Эстонии, не все были довольны визитом. И страны Прибалтики говорили, что надо было проконсультироваться с другими странами. Но если взглянуть назад, если честно, ничего плохого эта встреча не принесла. Даже такие встречи, которые ни к чему не приводят, в определенное время нужны».

Говоря о перспективах новой встречи главы Эстонии с российским коллегой, Карис заявил: «Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможностей, сможем продолжить отношения и сотрудничество».

Карис заявил также, что считает не только официальный Минск, но и Кремль ответственными за кризис с беженцами на границах Евросоюза с Белоруссией. Карс добавил, что так считают и его коллеги — главы прибалтийских гсоударств: «Да, сегодня мы говорили об этом. И все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки».