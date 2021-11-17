Карлстад, Швеция, , 14:19 — REGNUM Шведский холдинг Embracer Group планирует приобрести ещё 37 студий по разработке видеоигр в ближайший год. Об этом стало известно из нового финансового отчёта компании.

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В отчёте также указано, что общее число сотрудников холдинга сейчас превышает отметку в девять тысяч человек. До 2026 года компания планирует выпустить около 25 крупнобюджетных видеоигр — 11 из них уже находятся в производстве.

Напомним, что в 2021 году Embracer Group также приобрела 37 студий-разработчиков. Одной из них является российская Bytex.

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