Красногорск, 17 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 57 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9 и 15 ноября. В эти число смертей пациентов с коронавирусом составило 62 человека.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 9688 человек.