Владимир, 17 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области 17 ноября подтверждено 327 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 68 тыс. 326 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 492 пациента, в том числе 76 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2359 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.