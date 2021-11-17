Оренбург, 17 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области жертвами коронавирусной инфекции стали трое новорождённых детей. Еще три ребёнка погибли из-за вируса внутриутробно. В ряде случаев врачи борются за жизнь пациенток, спасти детей которых не удалось из-за COVID-19. Об этом сообщила 17 ноября в прямом эфире в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По ее словам, трое новорождённых младенцев прожили от одних суток до 12 дней. У всех было тотальное поражение легких. Вирус проникает через плаценту и поражает плод.

«На весах досужие разговоры, с одной стороны, о влиянии, о котором пишут в интернете, но нет никакой доказательной базы, с другой стороны, — конкретное влияние вируса, которое мы видим на наших женщинах», — заострила внимание глава минздрава.

Она отметила, что на сегодняшний день среди беременных оренбурженок вакцинировано 1057 человек, а примерно 2,5 тысячи женщин отказались от антиковидной прививки. Савинова призвала беременных подойти ответственно к своему здоровью и здоровью еще нерожденных детей и сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Министр сделала акцент на том, что многие женщины объясняют нежелание вакцинироваться тем, что практически не выходят из дома и не видят рисков заражения. Между тем, нас окружает множество людей, в том числе дети, которые могут оказаться бессимптомными носителями коронавируса.