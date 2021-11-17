Махачкала, 17 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки подтвержден диагноз COVID-19 у 187 жителей региона. Это самый высокий показатель с конца августа 2021 года. Всего за все время пандемии стали носителями коронавируса 58 818 человек, сообщили 17 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Из них выписаны в связи с выздоровлением 54 212 пациентов. За последние сутки сумели справиться с болезнью и сняты с учета выздоровели 158 человек. Продолжают лечение 1754 больных.

Выросла за последний день и смертельная статистика. Зафиксировано десять случаев летального исхода. Всего в регионе 2852 человека скончались от COVID-19.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов на днях доложил главе правительства РФ о том, что в регионе привиты около 34% граждан.

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