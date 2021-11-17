Барнаул, 17 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Барнауле, где ситуация по коронавирусу все более ухудшается, чиновники провели совместные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и выявили целых трёх нарушителей. Подробности 17 ноября сообщает пресс центр городской мэрии.

Пресс-центр мэрии Барнаула Проверка соблюдения масочного режима в барнаульском транспорте

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Соблюдение карантинных мероприятий проверяли на остановочных пунктах в районе площади Октября. По итогам рейда было составлено три протокола: на водителей маршрутов №17 и №57 и на одного пассажира.

Вместе с тем, судя по кадрам, проверка проводилась в дневное время, не в час пик. Учитывая нехватку транспорта на рейсах, утром, когда люди едут на работу, и вечером, когда — домой, штрафовать можно было бы целыми автобусами, трамваями, маршрутками и троллейбусами. По этой причине заявленное властями Барнаула усиление режима соблюдения масочного режима на транспорте выглядит не серьёзнее, чем обеззараживание дорог хлоркой, как это было в прошлом году.

Напомним, что штрафы достаточно существенные, для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. Опять поставлен рекорд по числу зараженных — 535 за сутки.

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