Омск, 17 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом будет расширен в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

С 19 ноября будет введено 80 оснащённых всем необходимым койко-мест в стационаре Клинического диагностического центра. Ещё семь коек готовят к приему пациентов в Знаменской центральной районной больнице.

На сегодняшний день в Омской области развёрнуто 3 936 койко-мест для ковид-пациентов. С учётом расширения коечного фонда это число достигнет 4 023 единиц.

Добавим, по данным минздрава, 95% попадающих в стационары пациентов не были привиты от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в Омской области выявлено 106 919 носителей коронавируса, выздоровели 82 707 человек, скончались 2649 ковид-пациентов.