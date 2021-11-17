Севастополь, 17 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 344 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 17 ноября. Сутками ранее сообщалось о 347 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в городе подтверждено 45 005 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 496 человек, в том числе 435 пациентов выписаны за последние сутки.

Жертвами инфекции стали 1 547 человек, в том числе семь севастопольцев скончались за минувшие сутки.

Добавим, что на 17 ноября в городе вакцинированы против коронавируса 218 665 человек. Второй этап вакцинации прошли 182 719 жителей.