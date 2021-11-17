Кемерово, 17 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 8 по 14 ноября зарегистрировано 2473 случая заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 10,8% выше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Для специфической профилактики коронавирусной инфекции применяются четыре вакцины: «Спутник V, «ЭпиВакКорона, «КовиВак», «Спутник Лайт». Все данные вакцины вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжелого течения и последствий данного заболевания», — заявили в ведомстве.

Отметим, что по данным на 15 ноября в Кузбассе получили первую дозу вакцины 962,5 тыс. человек, двукратно привиты 821,6 тыс. человек.