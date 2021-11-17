Москва, , 12:57 — REGNUM Самыми лучшими курортами России в межсезонье названы курорты в Сочи и Ялте. Эти южные города получили по 19% голосов, Анапа — 14%, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Отдых на море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

В пятерке лидеров любимых курортов у любителей отдохнуть в межсезонье оказались города Кисловодск и Пятигорск, расположенные в Ставропольском крае. За них отдали голоса по 13% граждан.

Также в топ-10 вошли Геленджик (10%), Белокуриха в Алтайском крае (7%), Светлогорск в Калининградской области, Шерегеш в Кузбасс и Сестрорецк, Зеленогорск в курортном районе Санкт-Петербурга (по 4%).

Опрос проведен в сентябре и октябре 2021 года. Опрошены более 10 тысяч граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край). За него отдали голоса 40% граждан.

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