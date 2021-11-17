Омск, 17 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлено 592 носителя коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM 17 ноября в областном минздраве, из них 506 человек лечатся амбулаторно.

https://pixabay.com Маска

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По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области подтверждено 106 919 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 82 707 человек, в том числе 511 — за последние сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек. За всё время в Омской области умерли уже 2649 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в регионе было выявлено 589 носителей коронавируса, выздоровел 501 человек, скончались 11 ковид-пациентов.