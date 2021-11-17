Минск, , 12:45 — REGNUM Шестеро беженцев, в том числе четверо детей, находятся в больницах белорусского города Гродно, расположенного недалеко от границы с Польшей. Сообщение об этом опубликовано 17 ноября в телеграм-канале минздрава Белоруссии.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

За минувшие сутки медики 15 раз оказывали помощь людям, находящимся в районе пограничного пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Так, к дежурной бригаде скорой помощи обратилась мать с годовалым ребёнком, ему диагностировали острый гастроэнтерит.

В больнице медики стабилизировали состояние ребёнка. Ещё двум взрослым помощь оказали на месте, одного пациента с почечной коликой госпитализировали в гродненскую больницу скорой помощи.

«Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей», — сообщили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев. Беженцы 16 ноября попытались прорваться через границу, но польские силовики не позволили им это сделать.

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