Благовещенск, 17 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Амурской области сотрудники управления Роспотребнадзора и полицейские выявили 28 нарушителей самоизоляции, которые продолжали посещать общественные места после контакта с заболевшими COVID-19. За неоднократное нарушение правил амурчане будут оштрафованы, сообщили 17 ноября «Вести. Амурская область».

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Рейды проходили с 6 по 10 ноября. Если вина жителей региона будет доказана, им грозит штраф от 1 000 до 50 000 рублей. Наказание будет назначено за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, которой является пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации от коронавируса в Амурской области позволят к 1 декабря привить 80% взрослых жителей населения региона. Пока этот показатель находится на уровне 76,57%, первую прививку от COVID-19 сделал 311 271 человек.