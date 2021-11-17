Томск, 17 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 275 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в областном оперштабе. Это на 11 случаев больше, чем сутками ранее.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

За весь период пандемии в Томской области диагностировали 52 393 случая COVID-19. Общее число выздоровевших в регионе — 39 115 человек, в том числе за сутки коронавирус победил 51 томич.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября список выздоровевших в Томской области пополнился 45 фамилиями.