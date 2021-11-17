Махачкала, 17 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Дагестане предписано оставаться дома жителям республики в возрасте старше 60 лет. Это ограничение распространяется только на непривитых работающих граждан. Такое решение принято на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Режим самоизоляции будет действовать для пожилых людей старше 60 лет до особого распоряжения, следует из протокола. Рекомендовал продлить ограничение для работающих непривитых пенсионеров глава санитарного ведомства региона.

Согласно данным оперативного штаба на 17 ноября, в Дагестане зафиксировано самое большое суточное число случаев заражения — 187 человек за последний день. Общее число носителей коронавируса достигло 58 818 человек.