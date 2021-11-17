Джакарта, , 12:22 — REGNUM В порту города Тегал в Центральной Яве (Индонезия) вспыхнул пожар, сообщает CNN Indonesia.

Пожар Pixabay.com

Десятки судов, находившихся в ремонтном доке, сгорели. Для тушения пожара было задействовано не менее 10 машин.

Пожар произошел рано утром 17 ноября 2021 года, и до сих пор огонь не был потушен. Средний ущерб составляет три миллиарда индонезийских рупий на судно.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел на посту, принадлежащем молодежной организации на западе Джакарты.

Подробнее в материале: Пожар произошел в молодежной организации на западе столицы Индонезии