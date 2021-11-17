Пожар вспыхнул в порту города Тегал в Индонезии
Джакарта, 17 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В порту города Тегал в Центральной Яве (Индонезия) вспыхнул пожар, сообщает CNN Indonesia.
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Пожар
Десятки судов, находившихся в ремонтном доке, сгорели. Для тушения пожара было задействовано не менее 10 машин.
Пожар произошел рано утром 17 ноября 2021 года, и до сих пор огонь не был потушен. Средний ущерб составляет три миллиарда индонезийских рупий на судно.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел на посту, принадлежащем молодежной организации на западе Джакарты.
Подробнее в материале:Пожар произошел в молодежной организации на западе столицы Индонезии