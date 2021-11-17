Варшава, 17 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Группы мигрантов прошедшей ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Белоруссии, заявил 17 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

«На «Кузнице» сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью», — сказал он в эфире Польского радио.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши отказались впустить мигрантов в страну, обвинив Белоруссию в провокации с использованием людей на границе. После очередной попытки нелегалов прорваться через ограждения, в Варшаве заявили, что к новой атаке были причастны силовики Белоруссии.