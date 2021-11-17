Псков, 17 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Псковской области с начала пандемии скончались от COVID-19 более 1 тысячи жителей. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано еще семь летальных случаев среди пациентов заболевших ковидом, что на одну смерть больше, чем днем ранее. Об этом 17 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Вместе с тем, как отметил губернатор региона Михаил Ведерников, в последние дни заболеваемость в регионе ниже, чем на предыдущей неделе. «Но общий уровень распространения инфекции остается крайне высоким», — заметил он.

На данный момент с начала пандемии в области коронавирусом заразились 62 959 человек. Из них 287 зараженных выявили за прошедший день, что на два случая больше чем было за день до этого. Выздоровели 53 920 человек из числа заболевших, в том числе 213 человек были выписаны 16 ноября. Умер 1001 пациент с COVID-19.