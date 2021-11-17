Иркутск, 17 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 17 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5980 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 131 533 человека (рекордные +587 за сутки). Госпитализированы 5375 (+24 за сутки).

Выздоровели 109 462 пациента (+289 за сутки). Ещё 516 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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