Ульяновск, 17 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области зафиксированы очередные смертельные исходы среди ковидных больных. Такие сведения публикует оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По информации на 17 ноября, в Ульяновской области жертвами пандемии стали 3199 больных COVID-19. Из них за последние сутки скончались шесть ковидных пациентов.

Напомним, что в ноябре летальные исходы регистрируют ежедневно. Последние шесть суток от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умирают по 6 — 7 пациентов.

В минздраве региона отмечают, что в медицинские учреждения на помощь врачам направляют ординаторов. В частности, в городскую поликлинику № 4, где работает 37 терапевтов, направлены 13 ординаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 448 640 лабораторных исследований на коронавирус.