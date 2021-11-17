Ханты-Мансийск, 17 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (57 случаев), сообщает 17 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 258 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 17 ноября в Югре зарегистрировано 86 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 79 467 человек, 1553 пациента с COVID-19 скончались (на 13 человек больше, чем днём ранее).