Саранск, 17 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 17 ноября выявили 164 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 165 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 564 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 28 684 жителя Мордовии. 816 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5064 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получает 1951 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4525 человек.