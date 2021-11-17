Манагуа , 17 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Никарагуанский центр по правам человека пришел к выводу, что всеобщие выборы, состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября, на которых президент Даниэль Ортега был переизбран на свой пятый пятилетний срок и четвертый срок подряд, были «фарсом». Об этом говорится в докладе организации под названием «В Никарагуа не было выборов», сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

«Широко распространенное воздержание, произвольные аресты оппонентов, препятствование плюрализму и политическому участию, отсутствие избирательных гарантий, ложные результаты и сообщения о нарушениях позволяют нам сделать вывод, что эти выборы были нелегитимными, избирательным фарсом», — говорится в заявлении.

В 2020 году Центр по правам человека Никарагуа попал под действие закона об иностранных агентах, предписывающего организациям, финансирующимся из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве таких агентов.