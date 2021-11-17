Сеул, , 11:29 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 16 ноября видеовстречу с государственным министром Палау Густавом Аитаро. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, на встрече также присутствовал министр людских ресурсов, культуры, туризма и развития Палау.

Известно, что стороны договорились работать над постепенным возобновлением авиасообщения и туризма между странами.

В перспективе представители Южной Кореи и Палау намерены договориться о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина. В настоящее время карантин отменен для туристов из Сингапура и острова Сайпан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день представители Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран провели встречу, в ходе которой договорились об укреплении сотрудничества.

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