Красноярск, 17 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 710 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 143 453. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным федерального оперштаба, общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день — 127 145 человек. За сутки коронавирус победили 710 красноярцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в регионе COVID-19 диагностировали у 717 человек.