Амстердам, 17 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе поднялись до $1150 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE Futures.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу нидерландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) дорожали до $1166 — на 6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.