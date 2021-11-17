Гвадалахара, Мексика, , 11:12 — REGNUM Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в полуфинале Итогового турнира WTA. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Теннис gefun

Контавейт шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Саккари девять эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

В финале Контавейт сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в полуфинальной игре победила свою соотечественницу Паулу Бадосу со счётом 6:3, 6:3.

Читайте также: Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA