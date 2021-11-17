Чита, 17 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 83 494 (+367).

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Вместе с тем 70 111 пациентов (+352 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1799 человек (+15 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 215 находятся в тяжёлом состоянии (-20 за сутки), 76 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-11 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 14 человек