Кемерово, 17 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Система QR-кодов в Кемеровской области может быть отменена при выполнении нескольких условий. Об этом сегодня, 17 ноября, заявили в министерстве здравоохранения региона.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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«Нам надо вакцинировать 80% населения в возрасте 18+. Как только мы переломим ситуацию, прекратится рост, пойдет снижение, тогда и вопрос с учётом этого уже будет решаться», — приводит сайт Vse42 слова замминстра здравоохранения региона Оксаны Абросовой.

Отметим, что с 15 ноября вход в публичные места для непривитых жителей Кемеровской области оказался закрыт.