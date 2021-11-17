Канберра, 17 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Любители кофе в Австралии должны быть готовыми к повышению стоимости напитка после резкого подорожания кофейных зерен. Ожидается, что кафе во всех крупных городах повысят цены после проблем с цепочками поставок, вызванных пандемией, стихийных бедствий и нехватки транспортных контейнеров. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

Средняя цена напитка станет на 1 доллар больше, чем раньше. Об этом в интервью телеканалу 9News заявил Шон Эдвардс из Ассоциации владельцев кафе Австралии.

Эдвардс также отметил, что центральные районы городов испытают самый большой рост цен на кофе после закрытия многих городских кафе во время пандемии, а старая цена за чашку кофе в 4 доллара станет гораздо выше.

«У нас закрытыми стали, вероятно, от 20 до 25% от всех кафе, и они, вероятно, не откроются в ближайшее время», — отметил Эдвардс.