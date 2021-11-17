Абакан, 17 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в правительстве республики.

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По данным оперативного штаба, скончались шесть женщин (68 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 82 года, 82 года) и четверо мужчин (72 года, 73 года, 79 лет. 81 год).

С начала 2021 года в республике жертвами коронавирусной инфекции стали 1119 человек.

Как сообщало ИА REGNUMа, с 1 января текущего года в Хакасии выявили 29 905 носителей коронавируса.