Казань, 17 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Находчивые жители Казани придумали систему взаимопомощи, которая может быть востребована после введения региональными властями с 22 ноября QR-кодов в общественном транспорте. Горожане создали сообщество в telegram под названием «Довези друга».

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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В информации о группе говорится, что сообщество создано для помощи друг другу при поездках до работы по Казани и в близлежащие населенные пункты, кто пользовался для этого общественным транспортом, но в настоящее время не имеет QR-кода вакцинированного или переболевшего. Число участников нового сообщества уже насчитывает около двух тыс. человек (по состоянию на 10:30 (мск)).

ИА REGNUM напоминает, в общественном транспорте Татарии с 22 ноября будут проверять пассажиров на наличие QR-кодов. По заверению минтранса РТ, проверка будет производиться при обилечивании, а не на входе. У пожилых жителей старше 60 лет, не имеющих медотвода и не прошедших вакцинацию от COVID-19 или не переболевших коронавирусом, будут заблокированы льготные транспортные карты.

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