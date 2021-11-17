В минздраве Кузбасса рассказали о вакцинации детей от коронавируса
Кемерово, 17 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В настоящее время в России нет «детской» вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 17 ноября, в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова, отвечая на вопрос, планируется ли вслед за взрослыми вакцинировать детей.
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"В России ещё нет утверждённой и зарегистрированной вакцины для вакцинации детей и подростков. Как только она будет зарегистрирована, вакцинация будет осуществляться по всей Российской Федерации», — приводит сайт А42-ru слова замминистра.
Напомним, ранее в список обязательной вакцинации от коронавируса вошли кузбассовцы в возрасте 60+.