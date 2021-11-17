Челябинск, 17 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Челябинской области 16 ноября выявили 597 носителей коронавируса. Выздоровели ещё 592 человека, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 120 351 случай заражения. Вылечились 95 953 пациента. А скончались от COVID-19 уже 4750 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 18 336 человек. Это меньше, чем в предыдущие дни